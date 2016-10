Advogado suspeito de estupro acaba preso com pistola .380 e munições

Reprodução Na casa do suspeito, Jose Damasceno, 67, foram apreendidos pistola calibre .380 com 40 munições

Policiais civis das delegacias da Polícia Judiciária Civil de Juscimeira (157 km ao Sul) e Jaciara (144 km ao Sul) cumpriram mandados de prisão, e busca e apreensão, na residência de um advogado, denunciado por estupro contra a filha de 16 anos.

A ação policial aconteceu na manhã deste sábado (29), na cidade de Juscimeira, e contou com acompanhamento nas buscas, e na lavratura do flagrante, de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), subseção Jaciara.

Na casa do suspeito, Jose Humberto Damasceno, 67, foram apreendidos uma pistola calibre 380 com 40 munições intactas e 02 carregadores, além de 06 munições calibre .36 intactas e um cartucho deflagrado, 15 munições de calibre .12 intactas e uma munição de calibre .45.

Diante do material encontrado, o investigado foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições de uso restrito.

Denúncia

A adolescente relatou o abuso diretamente ao Ministério Público da cidade de Jaciara que representou pela prisão preventiva e busca e apreensão na residência (onde também funciona o escritório) do advogado na cidade de Juscimeira, sendo deferida pelo Judiciário, e devidamente cumprida pela Polícia Civil.

O suspeito será encaminhado para unidade prisional na cidade de Rondonópolis (Mata Grande), onde ficará à disposição da Justiça. (Com Assessoria)