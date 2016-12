Agência bancária e loja são alvos de bandidos em Sinop; meliantes fogem

Cleidinaldo José Polícia Militar ao atender ocorrência referente a tentativa de assalta a banco

Uma agência bancária e uma loja de eletrodomésticos foram arrobadas na madrugada desta quinta (29), na Avenida Júlio Campos, principal via comercial de Sinop. Do banco nada foi levado e da loja os bandidos furtaram celulares e tablets.

Conforme boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela central de monitoramento do banco, que percebeu a presença de um suspeito no interior da agência. Os policiais fizeram cerco no local, mas o homem fugiu.

No local, foi encontrada uma mochila com ferramentas e a porta da agência estava arrombada. As câmeras de segurança foram danificadas e também foi feito um buraco na parede.

De acordo com a PM, o furto na loja foi percebido apenas nesta manhã, quando funcionários chegaram para trabalhar. A polícia ainda não confirmou quantas pessoas invadiram.

As duas ocorrências serão investigadas pela Delegacia de Roubos e Furtos (Derf).