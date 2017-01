Agente penitenciário leva 3 tiros de suspeitos no Centro de Juína nesta 2ª

Facebook Agente Vanderlei Coelho foi alvejado com 3 tiros quando transitava no Centro de Juína hoje

Um agente penitenciário sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda (16), em Juína. Vanderlei Coelho, de 31 anos, conduzia uma motocicleta Titan vermelha quando dois suspeitos chegaram em uma moto preta, efetuaram três disparos e fugiram.

Um dos tiros atingiu o tórax e outro o ombro do agente. Ele foi encaminhado para a UPA 24h e o estado de saúde é estável. A Polícia Militar não descarta a possibilidade de o crime estar relacionado à profissão de Vanderlei. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Conforme o presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindspen-MT), João Batista Pereira, imagens do circuito de uma câmera da rua onde o crime ocorreu estão sob análise, mas neste primeiro momento o sindicato vai aguardar para se posicionar. "Vamos esperar as investigações", disse ao .



João Batista também acrescenta que, segundo as imagens, sabe-se que os suspeitos já estavam seguindo Vanderlei momentos antes dos disparos. Contudo, o dirigente afirma que ainda é cedo para levantar expectativas e, portanto, precisa saber o que realmente aconteceu.

Crime contra agente

Em junho de 2016, o agente penitenciário do Centro de Ressocialização de Cuiabá, Aldo Halik, de 51 anos, foi assassinado, na rua 23 do bairro Jardim Florianópolis, na Capital. Segundo a Polícia Militar, ele fazia segurança de um caminhão de transportadora de bebidas no momento do crime.

A informação é de que dois bandidos abordaram Aldo e imediatamente pediram seu revólver e levaram sua moto, uma Pop 100 cor preta. Os assaltantes atiraram na cabeça do agente, que morreu no local.

Agente é assassinado enquanto trabalhava no Jardim Florianópolis