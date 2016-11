Agentes da PF e PRF apreendem 500 kg de cocaína e armas na BR-163

PRF Drogas e armas apreendidas durante revista da PRF a motorista na BR-163 próximo a Mutum

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF) realizaram uma apreensão de aproximadamente 500 kg de cocaína, dois fuzis, várias pistolas de diferentes tipos e munições, durante uma abordagem na madrugada desta quinta (10), na BR-163, próximo ao Posto Gil, perto de Nova Mutum.

Segundo a PRF, a droga e as armas estavam escondidas em uma carreta que estaria carregada de milho, vindo do Norte do Estado. Durante a entrevista, o motorista alegou que havia algum ilícito junto à carga de milho do veículo, contudo, disse que não sabia o que era. Os agentes retiraram a lona que tampava a carga e subiram no compartimento, onde localizaram a droga e as armas.

Foram encontrados duas carabinas calibre 5.56 (fuzil), quatro pistolas calibre 9mm, dois revólveres calibre .357 Magnum, diversas munições dos calibres 5.56, .357 e 9mm, 15 carregadores de pistola 9mm e seis carregadores de carabina calibre 5.56, além de 459 kg de substância entorpecente.

Segundo a PRF, todos os materiais apreendidos, assim como o condutor do veículo, foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Cuiabá.