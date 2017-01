AL aprova projeto para aumentar efetivo e salário de agentes prisionais

A Assembleia aprovou, em sessão na última terça (10), projeto de lei que visa pagar aos servidores da secretaria de Segurança Pública que a retribuição pecuniária por serviço de jornada extraordinária. O valor será pago pelo Estado aos servidores do sistema penitenciário. Na prática, a medida tende a aumentar salário dos agentes e do efetivo nas unidades prisionais.

Reprodução Governador Pedro Taques envia projeto ao Legislativo para aumentar efetivo nas unidades prisionais

O valor não será atribuído mensalmente. Os funcionários serão convocados em momentos específicos, como, por exemplo, durante o período de folga. Na ocasião, deverão realizar atividade de reforço no serviço, conforme conveniência e necessidade do governo.

Segundo o governo, a proposta busca atenuar a deficiência de efetivo, em especial dos agentes, nas unidades penais, além da melhoria dos serviços. O Executivo ressalta que é de competência desses profissionais a realização da revista nos segregados, nas celas, nos pátios e dependências afins, nos visitantes, servidores e demais pessoas que adentrarem nos estabelecimentos; vigilância interna e externa; prestar assistência em situações de emergência, tais como fugas, motins, incêndios, rebeliões e outras assemelhadas e auxílio às autoridades, objetivando a recaptura de foragidos dos estabelecimentos.

O governador Pedro Taques (PSDB) ainda reforça que está em andamento a realização de concurso público para o sistema prisional, contudo, como o trâmite requer tempo para o cumprimento das etapas e diante da urgência que a realidade atual das unidades apresentam é que se sugere a implementação da retribuição pecuniária por serviço em jornada extraordinária.

Conforme a secretaria estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) esta remuneração extra estimula o servidor no horário da folga a ser recompensado, em função da necessidade extraordinária de contar com a valorosa contribuição do serviço dele.