Alarme do Itaú em SP dispara e alerta assalto em agência em Cuiabá

Reprodução Bandidos abrem buraco em parede paralela ao banco em tentativa de assalto

A agência do banco Itaú localizada na avenida Miguel Sutil, próximo ao bairro Cidade Verde, na Capital, foi invadida por bandidos na madrugada desta sexta (24). Até o momento, a polícia não tem informações se os criminosos conseguiram levar dinheiro do local.

O alarme da central do banco, em São Paulo, foi disparado e a Polícia Militar de Cuiabá acionada. Ao chegarem no local, a PM encontrou a porta de vidro da frente quebrada, mas não havia ninguém na agência. Entretanto, a PM localizou em uma empresa de empilhadeiras, que fica ao lado do banco, dois buracos feitos na parede que estava dando acesso à tesouraria da agência.

Nos arredores dos dois estabelecimentos, os PMs encontraram um veículo Palio cinza e uma motocicleta vermelha, ambos com as chaves no contato e com os motores quentes, indicando que haviam sido deixados ali minutos antes.

Dentro do carro de passeio também havia um notebook, mochilas e um rádio comunicador. Todo o material e os dois veículos foram apreendidos e levados à Central de Flagrantes, no bairro Planalto. O caso será investigado e as imagens das câmeras de segurança analisadas.