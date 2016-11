Apartamento de prédio em Cuiabá pega fogo, mas não deixa feridos

Os moradores conseguiram sai ilesos de incendio

Um pequeno incêndio foi registrado na tarde deste sábado (12) em um prédio localizado no Bairro Quilombo, na avenida Filinto Muller, em Cuiabá. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe esteve no local e controlou as chamas. Segundo a corporação, o fogo atingiu somente um apartamento.

O acidente ocorreu no segundo andar do prédio chamado Edifício Firenze. As causas do incêndio não foram divulgadas e devem ser investigadas. O local teve muita fumaça, mas somente danos materiais foram registrados.

Conforme os bombeiros, o prédio possui 11 andares e uma vistoria foi realizada nos demais apartamentos do segundo andar. A fumaça que saia pelas janelas do apartamento foi vista de longe.