Após abordagem, PM estoura boca de fumo em bairro de VG veja vídeo

Na tarde deste sábado (29), policiais militares do 4º Batalhão de Várzea Grande desmontaram uma "boca de fumo" no bairro Princesa do Sol, e apreendem pequenas porções de substâncias analógicas a maconha, embalagens para fazer trouxinhas, balanças, celulares e dinheiro.

A boca de fumo estava instalada em uma casa. Em ronda pelo bairro, que contou com o apoio do helicóptero da Ciaopaer, a guarnição localizou a residência de Pedro Paulo Correa Filho, de 25 anos, vulgo “Poito”. No local cumpriu o mandado de busca e apreensão.

Na revista, a PM encontrou com Poito quatro porções de uma substância análoga a maconha. Já em buscas internas aprenderam escondidos em diferentes pontos do quintal em obra, um tablete de quase meio quilo de maconha.

Enquadrado por tráfico de droga, o suspeito foi levado à delegacia. Em apuração preliminar, os policiais militares descobriram que o acusado tem passagem na polícia por assalto à mão armada e tráfico de droga.

Confira, abaixo, momento da abordagem da Ciopaer.