Após ameaça, jovem é morto a tiros em distrito de Confresa no sábado

Reprodução Local onde corpo de isaias Moreira foi localizado

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros, nesse final de semana, no distrito de Três Flechas, a 60 km do Centro de Confresa (a 1,1 mil km de Cuiabá). Isaías da Silva Moreira foi alvejado por dois disparos efetuados por um homem não identificado.

Segundo a Polícia Civil, a vítima era moradora da localidade e horas antes do crime teria sido ameaçada pelo suspeito. Isaías foi visto bebendo com o autor dos disparos, mas ninguém soube precisar de quem se tratava.

Antes de ser morto, o jovem também foi visto na companhia de uma mulher saindo de uma festa já na madrugada de sábado (21), entretanto, foi surpreendido em um beco que dava acesso a uma rua, levando dois tiros, um deles na cabeça.

A Delegacia de Confresa instaurou inquérito para apurar a motivação do assassinato. Testemunhas que prestaram as primeiras informações serão ouvidas para o esclarecimento do crime. (Com informações da Agência da Notícia)