Após bandidos explodirem caixa na PM, Gley é exonerado; Tadeu assume

Assessoria Jorge Luiz no anúncio de que ficaria à frente do comando da PM junto com o governador Pedro Taques e o secretário de Segurança Pública Rogers Jarbas

Pela terceira vez em menos de dois anos o governador Pedro Taques (PSDB) substitui o comandante da Polícia Militar de Mato Grosso. O coronel Gley Alves de Castro foi exonerado na manhã desta terça (6). Em seu lugar, assume o também coronel Jorge Luiz de Magalhães. A troca oficial de comando ocorrerá em 12 de dezembro, às 18h, na sede do Comando Geral da PM, em Cuiabá.

O coronel Jorge Luiz de Magalhães é o atual comandante do Comando Regional - 1 (Cuiabá e demais municípios do Vale do Rio Cuiabá). Cuiabano e filho de militar, o novo comandante está na PM há 26 anos e já atuou nove anos no interior do Estado. Jorge Luiz foi escolhido pelo governador com a missão de “trabalhar pela unidade da corporação, integração com as demais forças de segurança pública para aumentar a sensação de segurança da população e reduzir os índices de criminalidade, assim como já vinha ocorrendo com o comando anterior”.

O secretário de Segurança Pública, Rogers Jarbas, agradeceu ao comandante que está deixando o posto e enalteceu as qualidades do novo comandante. “O coronel Jorge Tadeu é operacional, com muita experiência de campo, e terá a missão de preparar a nossa atuação para esse novo momento que o país atravessa, que refletirá muito na segurança pública”, frisou.

Informações obtidas pelo dão conta de que o motivo da exoneração tem relação direta com o fato de bandidos terem entrado no comando geral da PM e explodirem um caixa eletrônico. A própria polícia reconheceu que houve falhas na segurança. O dinheiro, no entanto, não foi levado pelos assaltantes. Os policiais acreditam que o objetivo dos ladrões era roubar sem que os policiais percebessem a ação criminosa. Contudo, após o barulho da explosão, os bandidos fugiram. O caso está sendo investigado pela GCCO e o governo não confirma informa o motivo da exoneração.

3ª troca

O coronel Gley Alves de Castro havia assumido em janeiro deste ano o cargo no lugar do coronel Zaqueu Barbosa. O motivo pelo qual Gley Alves deixou o comando não foi divulgado. Zaqueu saiu alegando motivos de ordem pessoal.

Zaqueu deixa Comando-Geral da PM