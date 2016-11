Após confessar que roubou caminhonete rapaz é preso com mulher e bebe

Assessoria O carro, os suspeitos e o bebe foram encaminhados a Polícia Civil de Poconé



Um homem de 22 anos e uma jovem de 18 foram presos com um bebê de pouco mais de um ano em um carro roubado, na madrugada desta sexta (11), uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Poconé (100 km de Cuiabá).

O criminoso, W.J.S. S confessou que o veículo, modelo Toro, havia sido roubado de uma família, na Capital, e que as vítimas estariam amarradas na residência.

Durante a ação da PRF o condutor entrou em contradição e, ao ser informado que a equipe entraria em contato com o proprietário do veículo, que constava no documento, entendeu que sua versão seria averiguada, momento em acabou confessando o roubo.

O crime foi cometido no bairro Pedra 90, onde os proprietários foram feitos reféns.

Após várias tentativas de contato por telefone com a família, foi solicitado apoio à uma equipe da Polícia Militar da Capital (PM), que se deslocou até a casa informada e constatou a veracidade da situação.

Diante dos fatos, o veículo, e ocupantes, que seguiam de Cuiabá rumo a Cáceres (216 km de Cuiabá), foram encaminhados a Polícia Civil de Poconé. De acordo com a PRF, o acusado informou que a jovem, identificada como S.T.C. não tinha conhecimento da situação. Diante dos fatos, veículo e ocupantes foram encaminhados a Polícia Civil de Poconé.