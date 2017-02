Após denúncia, policiais prendem homem acusado de abusar de cadela

Um homem de 62 anos foi preso, nessa quinta (16), acusado de estuprar uma cadela em sua residência no bairro Jardim Veneza, em Sinop. Um vídeo foi gravado sem que o homem percebesse. A Associação Protetora dos Animais (Apams) recebeu a gravação e efetuou a denúncia de maus tratos para a polícia.

Quando a PM chegou no local, o suspeito já não estava mais lá. Minutos depois ele apareceu e foi rendido pelos policiais que o encaminharam para a delegacia. O animal que aparece no vídeo não foi localizado, entretanto, uma outra cachorrinha foi recolhida pela Apams. Na delegacia, o acusado negou o ato e disse também que a cadela com o nome de “Xodó” é de sua esposa e que ela está em viagem.