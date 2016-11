Após discussão por conta de mulher cabo e sargento da PM trocam tiros

Um cabo e um sargento da Polícia Militar trocaram tiros na manhã desta terça (29) em uma residência num condomínio fechado no bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá. De acordo com as informações preliminares, nenhum deles foi ferido.

As primeiras informações são de que a troca de tiros tem motivação passional. O cabo da PM estaria se relacionando com a ex-namorada do sargento. Além disso, eles fizeram uso de bebidas alcoólicas antes da troca de tiros. Após ouvirem os disparos, vizinhos acionaram a polícia, que compareceu ao local.

Os dois envolvidos foram levados à Central de Flagrantes de Cuiabá onde será registrada a ocorrência. Além do registro criminal, a Corregedoria da PM será acionada para investigar a conduta dos militares.