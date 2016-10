Três infratores, que cumprem atividades socioeducativas no Complexo do Pomeri, no bairro Carumbé, em Cuiabá, tentaram fugir, na noite de ontem (4), após renderem dois agentes orientadores.

A Polícia Militar conteve a rebelião, incitada por dois rapazes: L.F.C.M, 18, e H.F.S, 17. Ela começou após tentativa de fuga de A.P.A, 18, que se escondeu em um armário para escapar da unidade. O menor ficou ferido na perna esquerda, vítima de contenção antimotim.

A situação ocorreu por volta das 22h, quando o adolescente A.P.A, se escondeu em um armário do refeitório, localizado em baixo de uma pia. Quando o agente socioducativo H. S., foi o tirar do local, o infrator tentou agredir H. S., e foi necessário que PMs atuassem na situação.

Após esse episódio, a PM foi realizar a contagem, para ver se estava faltando alguém, tendo sido atacada com produtos de limpeza, pedras e objetos de artesanato. Para controlar a situação, foi necessário o uso de spray de pimenta e dois disparos de arma de fogo no chão, sendo que um acabou atingindo um menor de 17 anos.

No momento em que os policiais entraram em um dos quartos, perceberam que o infrator L.F.C.M estava incitando os demais e fazendo diversas ameaças contra os agentes e a PM. Na sequência, os garotos foram trocados de cela, para evitar uma nova tentativa de fuga.