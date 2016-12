Após incêndio em avenida, Sesp diz que vai apurar ato de vandalismo

Gilberto Leite/Rdnews Secretário Rogers Jarbas diz que Sesp não vai admitir vandalismo e deve punir responsáveis

A Polícia Judiciária Civil vai apurar as responsabilidades do ato que provocou a interdição de um trecho da avenida Fernando Corrêa da Costa, em Cuiabá, na manhã desta terça (13). Um grupo empilhou pneus e ateou fogo na via em protesto contra a aprovação em segundo turno da PEC 55 (PEC do Teto).

Segundo o secretário estadual de Segurança Pública (Sesp), Rogers Jarbas, a pasta não vai compactuar com vandalismo. “Nós vamos apurar quem incendiou. Quem, de fato, colocou os pneus e colocou fogo. Não adianta um grupo reivindicar a autoria. Queremos saber quem foi que fez. Isso as investigações irão apontar”, destaca ao .

A Sesp tomou conhecimento, por intermédio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp), e através de imagens das câmeras será possível identificar os autores da ação. “Se ficar detectado as autorias, eles serão responsabilizados. Nós não confundimos e nem compactuamos com qualquer tipo de ilegalidade relacionada, ou não, com movimentos. Isso não importa”, afirma.

Rogers explica que o Estado respeita qualquer tipo de movimento e ações, desde que não interfira no ir e vir de um cidadão. “Entretanto, não admitimos qualquer ilegalidade nesses atos. Quando isso acontece cabe ao Estado intervir. Vamos apurar e descobrir quem fez, pouco importa se ele integra ou não um movimento”.

Controle do incêndio

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram deslocadas para a avenida Fernando Corrêa. Os bombeiros apagaram o incêndio e liberaram a via, retomando o fluxo normal de trânsito no sentido Coxipó/Centro. Pelas apurações preliminares da polícia, o fato ocorrido caracteriza ação de vandalismo e crime de incêndio e, por isso, será devidamente apurado pela Polícia Civil.

