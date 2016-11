Após sequestro de família, policiais prendem um dos suspeitos na 364

Policiais militares de Jaciara localizaram nas imediações da BR-364, um dos suspeitos de sequestrar e manter uma família refém, após roubo praticado no residencial Alfredo de Castro, em Rondonópolis, na manhã desta segunda (7).

A prisão foi efetuada após um dos membros da família, que estava na casa de um vizinho, acionar a PM. Segundo ele, dois homens encapuzados e munidos de arma teriam invadido a casa e que teriam fugido no carro da família, uma caminhonete S-10, fazendo cinco pessoas, incluindo uma criança de 11 anos, de reféns.

Diante das informações, policiais do Comando Regional de Rondonópolis foram acionados para realizarem diligências nas imediações. Dessa forma, policiais de Jaciara acabaram avistando a caminhonete roubada. Fizeram acompanhamento e ordem de parada, o condutor não obedeceu, abandonou o veículo, mas acabou detido.

Wesley Musquin de Souza, de 24 anos, foi preso e revelou o cativeiro da família. Ele teria informado aos policiais que as vítimas estavam mantidas em uma área próxima a uma fazenda, localizada na região conhecida como Cabeceira do Almoço, em Rondonópolis. Com base nas informações, policiais militares da cidade foram até o local, encontrando as vítimas na área de matagal. O segundo envolvido, suspeito de manter a família em cativeiro continua foragido. (Com Assessoria)