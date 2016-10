Após tentar violentar três mulheres, homem é linchado por populares

Homem foi perseguido e assassinado

J.L.A, 29 anos, foi agredido até a morte após tentar violentar duas menores. O caso aconteceu por volta das 00h20 desta quarta (19), no bairro São Gonçalo III, em Cuiabá.

Segundo boletim de ocorrência, a Polícia Militar atendeu um chamado do Ciosp de disparo de arma de fogo na avenida “M” do bairro São Gonçalo, próximo à Caixa D’água.

Chegando no local, moradores informaram aos policiais que um individuo havia tentado violentar duas menores (uma de 16 anos e outra de 15 anos) e uma mulher de 24 anos, resultando na revolta de alguns populares.

Com pedaços de pau, os moradores atacaram J.L.A que, por sua vez, correu a pé para o bairro Residencial Coxipó.

Ele conseguiu se esconder em uma casa, mas foi achado pelos moradores e acabou sendo agredido a pauladas e golpes de facas. Teve ferimentos na cabeça, pescoço e costas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito do rapaz.

Após a confirmação da morte, a guarnição da PM fez isolamento do local e acionou a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e a Politec, para investigação do caso e remoção do corpo.