Após troca de tiro, morre 2º suspeito de participar da morte de policial

Assesoria Marcos Fabiani chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu

Morreu na noite dessa sexta (03), durante uma troca de tiros com a Polícia Militar do município de Cláudia, Marcos Antônio Fabiani dos Santos, o “Marquinhos”. Ele é o segundo suspeito de participar da morte do PM Fábio Zampirão, na manhã de segunda (30), em uma tentativa de assalto no residencial Florença em Sinop.

Durante buscas em uma região de mata fechada, o suspeito e a polícia trocaram tiros. A informação foi confirmada pela polícia. Marcos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital de Cláudia, mas não resistiu e morreu.

O criminoso já possuía passagem pela polícia. Em 2013 foi preso em flagrante pois juntamente com outros dois homens participou de um assalto em uma fazenda em Cláudia. Eles levaram uma caminhonete Hillux, sequestraram o proprietário e um funcionário.

Entenda o caso

Na manhã da última segunda (30), Marcos e um outro homem identificado como Wellington Silva, participaram do assassinato do PM Fábio Zampirão. O crime aconteceu na residência do policial militar. Devido uma movimentação suspeita, o PM saiu para verificar o que acontecia, foi quando os assaltantes o identificaram e atiraram. Fábio foi atingido nas costas. Ele chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

Os dois suspeitos roubaram uma motocicleta Biz de cor vermelha e fugiram para uma região de mata próxima ao bairro Boa Esperança. Ao realizar buscas no local houve troca de tiros e, um deles, o Wellington, foi baleado e morreu na hora, já Marcos conseguiu escapar e fugiu.

Na manhã de quarta (1º), Marcos saiu da mata e adentrou uma residência. Armado, ele rendeu os dois moradores e os trancou no banheiro. Ele roubou uma moto Factor de cor preta e fugiu sentido a cidade de Cláudia. Entretanto a polícia havia montado uma barreira na MT-243. Ao perceber a ação policial, novamente houve troca de tiros, no entanto mais uma vez o acusado escapou e entrou na mata.

Algumas equipes policiais de cidades vizinhas se deslocaram a Sinop para contribuir com as buscas. Além disso, um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), foi disponibilizado pela secretaria estadual de Segurança Pública (Sesp) para sobrevoar a região.

Continuando com as buscas, na noite dessa sexta (3), Marcos foi baleado durante uma terceira troca de tiros e morreu no caminho do hospital.

Outros assassinatos

Entre a noite de segunda (30) e terça (31), outros sete assassinatos foram registrados. Everton Douglas dos Santos Silva de 21 anos, Roberto Douglas Thomas, Darlisson Diego da Cruz Correia de 27, Luciano Rafael Jesus de 19 e Jackson Carlos da Silvade 23, foram mortos nos bairros Parque das Araras, Jardim das Violetas, Jardim Jacarandás, Boa Esperança e Sebastião de Matos I, respectivamente. Um casal menor de idade foi encontrado morto em cima da cama no residencial Azaléias. As vítimas foram identificadas como Douglas Guilherme Julio Ribeiro e Gabrielli Aparecida Guimarães Salles de 17 anos.

Com exceção de Roberto, os outros seis possuíam passagens pela polícia, todas pelo crime de tráfico de drogas. Outras três pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital Regional. A administração da unidade não informou o nome e nem o estado de saúde das vítimas, por alegar ética profissional.

Na maioria dos crimes um homem não identificado em uma moto chegou, atirou e fugiu. As investigações iniciais não apontaram se a morte do PM desencadeou os outros assassinatos e nem se os sete crimes cometidos durante a noite têm ligação um com o outro.