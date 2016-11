Assaltantes de bancos no estilo “vapor” acabam presos pela GCCO

Dois homens foram presos, na manhã desta sexta (11), pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), da Polícia Civil, acusados de envolvimento em, pelo menos, 10 assaltos a agências bancárias no Estado. A ação contou com apoio da Polícia Militar de Sorriso.

Gilberto Leite/Rdnews Agentes da GCCO localizam suspeitos de

cometer, pelo menos, 7 assaltos a bancos

A prisão dos dois suspeitos evitou mais um assalto, planejado para ocorrer ainda hoje em Sorriso. Thiago Henrique Alves de Oliveira, de 24 anos, e Raul Feliciano Maio, de 18, foram detidos em cumprimento a mandados de prisão preventiva referentes a roubo a bancos, expedidos pela Comarca de Barra do Bugres.

As investigações apontaram que a dupla já estava com tudo preparado para praticar roubo à agencia bancária do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (SICCOB) de Sorriso. No entanto, ambos foram surpreendidos pelos investigadores da GCCO, minutos antes de pegarem estrada em direção à cidade do Nortão.

A dupla foi localizada em uma residência no bairro Jardim Jockey Club, região do Coxipó, na Capital. No momento do cerco policial, os suspeitos tentaram escapar subindo no telhado do imóvel, mas acabaram contidos.

Assaltos

Em 2016, os dois jovens assaltaram sete agências do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) em Primavera do Leste, Sorriso (duas agências diferentes), Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Vera e Barra do Brugres, além de uma casa lotérica de Tapurah, e uma agência Sicoob em Villhena (Rondônia), ocorrência em que o filho da prefeita foi atingindo por disparo de arma de fogo.

Modalidade vapor

Os dois investigados são conhecidos por possuirem modus operandi na modalidade "vapor", quando bandidos fortemente armados rendem todos na agência e após roubar o dinheiro fogem do local com rapidez, com o objetivo escaparem antes das forças policiais chegarem ao local.

A estimativa é de que os envolvidos causaram um prejuízo que supera o valor em R$ 1,2 milhão. Depois de presos, Thiago e Raul foram conduzidos à GCCO, onde foram interrogados e confessaram os crimes. (Com Assessoria)