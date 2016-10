Assaltantes invadem restaurante e tentam levar arma de PM

Funcionários e clientes do restaurante passaram por momentos de tensão

Funcionários e clientes de um restaurante em Cuiabá passaram por momentos de tensão ao ficarem na mira de bandidos na noite desta terça(25).

Um dos três assaltantes entrou em luta corporal com um policial militar e acabou sendo baleado no abdômen, morrendo ainda no local, localizado na Rua Delfino Cesarino, no bairro Boa Esperança.

Conforme as informações, os três criminosos entraram no estabelecimento se passando por clientes e renderam todos que lá estavam, logo na sequência, eles começaram a pegar os objetos das vítimas.

Em certo momento, um dos suspeitos percebeu um volume na cintura do policial militar e ordenou que ele entregasse a arma.

Porém, o militar reagiu e começou a entrar em luta corporal com o suspeito. A todo instante o criminoso tentava pegar a arma do policial. O ladrão gritou e os dois comparsas vieram na sua direção atirando contra a vítima. Foi então que o militar conseguiu pegar a arma e atirar contra o homem com quem estava lutando.

Os outros dois comparsas dele conseguiram fugir em um veículo (Gol). Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e quando chegou ao local apenas constatou o óbito do criminoso. O Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve na cena para realizar os trabalhos. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames de necropsia.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cuiabá (Derf) estiveram no local. A arma do policial militar foi apreendida. O suspeito ainda não foi identificado. Ao todo, R$ 500 foram levados do restaurante, além de três celulares de funcionários e clientes. A delegada Alana Cardoso é a responsável pelo caso.