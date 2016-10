Assessora de vereador é presa com 3 kg de maconha; parlamentar a afasta

PM Sandra Luzia Pires após ser presa em flagrante por tráfico de drogas em VG

A servidora pública Sandra Luzia Lima, 36, que trabalha como assessora no gabinete do ex-presidente da Câmara de Várzea Grande, vereador Waldir Bento (PMDB) foi presa em flagrante pela Polícia Militar com 3 kg de maconha dentro do carro, no bairro São Gonçalo, na tarde da última segunda (17). A prisão aconteceu por volta das 14h, quando a servidora foi encontrada em um Fiat Uno transportando os três tabletes pesando 1 kg cada.

Conforme informações passadas pelo 4° Batalhão, a suspeita aguardava uma ligação para entregar os entorpecentes a outro homem que pertencia a quadrilha. A moça só foi detida porque os policiais estavam monitorando o criminoso João Paulo Messias, 47, que iria pegar a droga com a servidora.

Além dos dois, a PM também prendeu José Carlos Delmondes, 39, e Nathália Miranda, 19. Os quatro detidos foram encaminhados até a Central de Flagrantes e autuados pelo crime de associação ao tráfico de drogas.

Durante as investigações feitas pela inteligência do batalhão, foi identificado que o chefe da quadrilha é um homem conhecido como “Sapo”, que está preso na Penitenciária Central do Estado.

Outro Lado

O vereador Waldir Bento explicou para a reportagem do que ficou chocado com a prisão de sua funcionária, pois a mesma o acompanha desde o início do mandato e nunca fez nada que desabonasse a conduta. “Sempre realizou um ótimo trabalho dentro do meu gabinete. Estou estarrecido com tudo isso. Pedi para que o meu advogado acompanhasse as investigações, mas antes disso solicitei o seu afastamento", afirma.