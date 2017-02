Autor de assalto com roubo de veículo é preso pela PJC em Cuiabá

Policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) efetuaram a prisão de, Jean Carlos da Silva, por crime de roubo majorado, praticado mediante emprego de armas de fogo e concurso de agentes. O acusado foi preso em cumprimento de mandado de prisão temporária, neste sábado(10).

O roubo ocorreu na noite do dia 29 de janeiro passado, por volta das 20h40, no Jardim Guanabara, em Cuiabá. Na ocasião, Jean Carlos e mais dois comparsas, armados roubaram um veículo Fiat Siena, vermelho, ano 2013/2013, aparelhos celulares e outros objetos de uma família que chegava em casa naquele momento.

Durante as diligências, um dos aparelhos celulares roubados foi encontrado na posse do preso Jean Carlos, que seguramente reconhecido pelas vítimas, na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos Automotores.

“Identificado o autor e diante da gravidade concreta do fato investigado, buscando cessar a reiteração de condutas criminosas, oferecemos imediata representação pela prisão cautelar do investigado, obtendo parecer favorável do Ministério Público, bem como o Mandado Judicial de maneira célere”, esclareceu o delegado, Marcelo Martins Torhacs, Adjunto da DERRFVA.

O veículo subtraído, Fiat/Siena, foi abandonado e recuperado pela Polícia. A investigação continua para identificar os comparsas de Jean Carlos.

As diligências foram coordenadas e supervisionadas pelo delegado titular da DERRFVA, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira. O mandado foi expedido pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Capital. (Com Assessoria)