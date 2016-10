Autoridades lamentam assasinato de padre nas redes sociais e lembram fé

Reprodução Blairo Maggi lamentou o crime e já cobrou o posicionamento das autoridades competentes

Autoridades políticas ligadas a Rondonópolis lamentaram a morte do padre João Paulo Nolli, encontrado morto com tiro na cabeça na manhã deste domingo (9). As investigações preliminares indicam que o religioso foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). O prefeito Percival Muniz (PPS); o ministro da Agricultura Blairo Maggi (PP); os senadores Wellington Fagundes (PR) e José Medeiros (PSD); e os deputados federal Adilton Sachetti (PSB) e estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), lembraram do sacerdote como um homem de fé.

Blairo considerou o crime como lamentável. Além disso, cobrou posicionamento das autoridades competentes. "Espero como cristão é morador desta cidade que as autoridades competentes apresentem os assassinos e a razão para esta brutalidade com alguém que arrastava milhares de pessoas em suas pregações, sempre querendo trazer os jovens pra perto de Deus", pontuou.

Por meio da rede social, senador Wellington explicou que João Paulo era um homem de fé inabalável, de coração grandioso e que representava a fé dos rondonopolitanos. “Infelizmente teve um fim trágico, vítima da violência que consterna toda a cidade. Com a mesma fé que o padre João Paulo orava por todos, rogo a Deus que conforte sua família e todas as pessoas de bem de Rondonópolis, que estão em luto com esse triste falecimento”, lamentou.

Na noite de ontem (8), o João Paulo foi pregar para um grupo de jovens e não foi visto mais. O corpo do padre da paróquia São José do Esposo foi encontrado na manhã de hoje com um tiro na cabeça. A suspeita é que tenha sido vítima de latrocínio. O autor ainda não foi identificado.

Prefeito Percival Muniz lamentou morte e decretou luto oficial de três dias

O senador José Medeiros (PSD), por sua vez, utilizou falas do próprio padre para lamentar o fato. “Não tenham medo porque eu estou com vocês, a fé não nos poupa dos problemas, mas ela nos deixa de pé, tenhamos fé. Não há nada nesse mundo que não passe, Deus tem coisas reservadas para nós, enquanto isso lutemos”, diz trecho da nota de pesar.

Já o deputado Sachetti, que está em São Paulo com a esposa, afirmou que os munícipes perderam um grande pai. “Foi com grande tristeza que recebemos a notícia do falecimento do Pe. João Paulo. Não temos palavras para expressar nossos sentimentos”, ressaltou.

O parlamentar Nininho lembra os anos de amizade e parceria com padre. Afirma que nunca o padre reservou sua vida para trabalhar em prol das pessoas com importantes projetos sociais. “Nos deixa muitas lições de amor, amizade, profissionalismo, ética e humanidade. Fica o nosso sentimento aos familiares e amigos”, solidarizou.

No início da tarde, o prefeito Percival já havia decretado três dias de luto pela morte de João Paulo.

Confira, abaixo, a manifestação das autoridades: