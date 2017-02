Bandido com mandado em aberto acaba preso no Pará por integrar PCC

Reprodução Criminoso é reconhecido no Pará e preso por integrar PCC em Mato Grosso

A Polícia Civil prendeu, na tarde de quarta (22), dentro de um transporte coletivo em Santarém no Pará, Fausto Xavier Figueiredo, de 36 anos, conhecido popularmente como "Júnior". Ele é acusado de ser integrante do PCC em Mato Grosso.

Diversas diligências foram realizadas pelas Polícias Civil e Militar da cidade paraense, desde sábado (18), com o objetivo de capturar Fausto, criminoso com três mandados de prisão em aberto no Estado.

Ele é investigado pelos crimes de homicídio e roubo seguido de morte (latrocínio) nas comarcas de Cuiabá e São José do Rio Claro, também apresenta histórico de assalto a banco e participação em rebelião de unidade prisional em Rondonópolis.

Após diversas tentativas, o criminoso foi localizado e preso por uma guarnição da Polícia Militar e apresentado ao delegado da Polícia Civil, Silvio Birro, Diretor do Núcleo de Apoio à Investigação do Oeste do Pará. Fausto foi encaminhado ao Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, onde aguarda recambiamento para o Estado. (Com Assessoria)