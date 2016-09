Bandido de alta periculosidade é preso após trocar tiros com policiais

PJC Rodrigo Claudio, o Linguiça, tem passagens criminais, entre roubo e homicídio qualificado

Considerado de alta periculosidade, Rodrigo Claudio de Souza, de 23 anos, conhecido como “Linguiça”, foi preso na manhã desta sexta (9), em Cuiabá, numa ação integrada da Polícia Judiciária Civil com apoio da Polícia Militar. Rodrigo possui várias passagens criminais, e mandado de prisão em aberto em Várzea Grande.

Durante a abordagem, no bairro Jardim Imperial na Capital, o suspeito empreendeu fuga pela mata e chegou a ameaçar atirar contra os policiais. Conforme a polícia, rodrigo tem passagens criminais por roubo, furto, tráfico e homicídio qualificado, ocorrência em que consta mandado de prisão em aberto junto à 1ª Vara Criminal de Várzea Grande, desde final de 2015.

A investigação é conduzida pela Derrfva, com flagrante assinado pelo delegado de polícia-adjunto Adriano Henrique Sanches Santos. “Trata-se de uma prisão bastante relevante. Rodrigo é um assaltante contumaz, reitera os assaltos de maneira substancial. Entre as diversas informações que são apuradas pela Polícia Civil, existe a suspeita recente do investigado ser o autor do roubo contra um rapaz que comercializava ouro”, explica o delegado-adjunto Marcelo Martins Torhacs.

Ao perceber a abordagem policial, Rodrigo empreendeu fuga com uma arma de fogo em punho (glock calibre 380), entrando em um matagal. Os policiais fecharam o cerco contra o suspeito e tiveram êxito na prisão, bem como na apreensão da pistola que estava em sua posse, com 15 munições íntegras.

Também foram apreendidos dois veículos, sendo um Golf e uma motocicleta, que são suspeitos de serem proventos obtidos com o dinheiro de roubos praticados pelo investigado. Foragido da Justiça, para se manter em liberdade, Rodrigo confeccionou falsamente dois documentos – uma carteira de identidade e uma CNH. O suspeito vai responder pelos flagrantes de uso de documento público falso, além de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e resistência.

Rodrigo foi encaminhado à Penitenciária Central do Estado, em cumprimento à mandado de prisão preventiva por homicídio expedido em Várzea Grande. A ação foi deflagrada pela Derrfva, com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Gerência de Operações Especiais (GOE), Derf Cuiabá, além de apoio da aeronave do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer). (Com Assessoria)