Bandido é preso após tentar roubar moto de policial militar

Um policial militar deteve o suspeito Jeferson Verissimo Amorim, quando este tentou roubar a moto conduzida pelo agente. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (27), por volta das 2h, no Parque Ohara, em Cuiabá. Interpelado pelo policial, o suspeito afirmou que estava precisando de dinheiro, pois encontra-se com problemas financeiros.

O policial afirma que estava transitando em Honda Biz quando dois indivíduos, com arma de fogo, aproximaram com a motocicleta Honda Fan, dizendo. “Perdeu, perdeu, é um assalto”, empurrando o policial da moto que teve ferimentos no joelho.

O agente sacou sua arma e efetuou disparo sem atingir os suspeitos. Um deles conseguiu fugir e outro, após luta corporal foi detido pelo agente. Jeferson ficou ferido no rosto e na cabeça.

Festa

Na mesma madrugada, no bairro Jardim Cuiabá, adolescentes faziam festa em comemoração ao aniversário de uma jovem menor de idade. Após denúncia, ao chegar no local, a PM identificou que todos os presentes eram menores de idade e a festa possuía bebidas alcoólicas, entorpecentes e som automotivo em volume incompatível com o local.

A aniversariante afirmou que estava comemorando seu aniversário e que, na oportunidade, não tinha nenhum responsável. Os pais da moça foram solicitados ao local e encaminhados até central de flagrantes para lavrarem o BO e foram liberados logo em seguida.

Interceptação e Roubo

Ontem (26), os suspeitos Leonardo de Almeida Siqueira e Genivaldo Junior, dirigindo um HB 20 tentavam sair do estacionamento do Goiabeiras Shopping sem efetuar o pagamento do bilhete. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu detê-los na escada do estabelecimento, onde tentavam fuga. Com os suspeitos estava a chave do carro.

Na abordagem foi dado voz de prisão a dois suspeitos após admitirem estar transportando em um veículo produtos roubados, como TV, produtos hospitalares. Os suspeitos afirmaram que o material era para Robson, que até o momento não foi identificado. Ambos foram conduzidos para a Central de Flagrantes para o registro do Boletim de Ocorrência e depois presos.

O veículo também era roubado e foi reconhecido pela vítima.