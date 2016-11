Bandido morre em assalto a pizzaria em Cuiabá; DHPP investiga o caso

Savio Fares de Almeida, de idade não confirmada, morreu após tentar assaltar uma pizzaria, na madrugada deste domingo (20), no bairro Jardim Florianópolis, em Cuiabá. De acordo com informações da Polícia Civil, o bandido estava acompanhado de um comparsa, que foi atingindo com um tiro na perna.

O crime teria ocorrido por volta de meia noite. Os assaltantes entraram no estabelecimento e anunciaram o assalto. Porém, um dos clientes, que é policial, reagiu e atirou contra os criminosos.

Savio foi atingindo com um tiro no rosto. Já o comparsa, que não teve o nome revelado, foi baleado na perna e socorrido por uma equipe do Samu. Após receber atendimento, ele deverá ser encaminhado para a delegacia.

Uma equipe da Politec esteve no local para dar início aos procedimentos. A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), investiga o caso.