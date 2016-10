Bandido se indigna por vítima atirar nele após abordagem “tranquila”

O suspeito portava revólver calibre 38

Um homem de 46 anos foi preso depois de tentar assaltar o cliente de um banco, que reagiu e impediu o crime, no Jardim Industriário, em Cuiabá, na manhã desta sexta (21). Marcos Rogério Soares portava revólver calibre 38 e foi detido quando tentava se esconder em uma quitinete.

De acordo com o boletim de ocorrência, o usuário do Banco do Brasil, de 31 anos, saiu da agência e seguia para o veículo Toyota Hillux, quando foi surpreendido pelo suspeito. A vítima portava arma e reagiu, efetuando disparos contra o suspeito.

O homem correu sentido posto São Matheus, e foi localizado posteriormente, em uma quitinete. O suspeito ainda tentou correr e só parou depois que policiais militares efetuaram disparos contra ele. Detido, foi conduzido para a Central de Flagrantes.

Na hora de prestar depoimento, indignado, Marcos Rogério contou que realmente tentou roubar o veículo, mas não entendeu o porque a vítima atirou contra ele, visto que foi abordado de forma tranquila.