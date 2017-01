Bandidos assaltam agência do Sicredi na avenida do CPA e trocam tiros

Dois homens, sendo que um usava tornozeleira eletrônica, tentaram assaltar, na tarde desta sexta (13), a agência do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi), localizada na avenida do CPA, em Cuiabá. Durante a ação houve troca de tiros com a Polícia Militar. Um dos suspeitos seria morador do bairro Jardim Glória.

Informações preliminares dão conta de que durante a tentativa os suspeitos, ainda não identificados, dispararam contra a porta da agência e estilhaços de vidro atingiram um dos vigilantes do banco. A ação parou o trânsito e o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e do Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) cercaram o local.

O Samu foi acionado para prestar os primeiros socorros. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, neste momento, policiais realizam buscas na região.