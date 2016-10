Bandidos de banco em Rondonópolis identificados; sobrevivente internado

A Polícia Civil identificou e qualificou os sete assaltantes do roubo à agência do Sicredi, em Rondonópolis, na manhã dessa segunda (10). Três deles têm passagens criminais por roubo à mão armada, tráfico de drogas, receptação e sequestro e cárcere privado. A identificação foi realizada em conjunto com a Politec.

Um homem, que sobreviveu após os disparos, uma mulher e uma adolescente vão responder por roubo, resistência à prisão, tentativa de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, sendo a menor em ato infracional análogo aos delitos.

No momento da abordagem realizada em uma residência no bairro Jardim Nilmara, policiais civis da Gerência de Operações Especiais (GOE), da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e da Delegacia de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis foram recebidos a tiros pelos criminosos.

Os policiais revidaram com disparos que culminaram na morte dos assaltantes Douglas da Silva Nunes, de 24 anos, Kaique Leandro Oliveira Martins, de 18, Thiago Rodrigues Soares, de 21, Mateus Jones Back, de 31, J. P. C. S. de 17, e Carlos Henrique Fontaneli Nascimento, e 21.

O sétimo envolvido, Marcos Antônio Vieira de Oliveira, de 20 anos, ficou ferido na troca de tiros e encontra-se internado no Hospital Regional de Rondonópolis. Ele segue em observação médica, sob escolta do Sistema Prisional, e vai responder em flagrante pelo homicídio tentado contra os policiais, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, resistência à prisão, corrupção de menor e roubo majorado.

Duas mulheres, que estavam na residência, também vão responder por envolvimento na ação criminosa. Eliete Costa Cordeiro, de 28, que no momento da ação policial estava de posse de quase R$ 3 mil em dinheiro, foi autuada em coautoria por associação criminosa majorada, corrupção de menores e roubo. Já a menor de idade, namorada de um dos criminosos mortos, J.A.C, 16, foi autuada em ato infracional análogo homicídio tentado, roubo e resistência. Durante a ação policial foram apreendidos duas armas fogo, cinco aparelhos celulares e quantia de R$ 33,6 mil em espécie.

Passagens criminais

Um dos mortos no confronto, Thiago Rodrigues Soares, chegou a ser preso em 2013 durante a operação “Porto Estrela”, por planejar e executar o sequestro da jovem de T.K.G.A, de 20 anos, filha de uma policial civil em Tangará da Serra. O sequestro aconteceu as 22h de 13 de agosto de 2013, em Porto Estrela.

O suspeito Kaique Oliveira Martins, que também morreu durante o tiroteio, possui registros criminais por roubo à mão armada, receptação e corrupção de menores na cidade de Rondonópolis. O investigado, Marcos Antônio, segue hospitalizado. Ele responde criminalmente a dois inquéritos anteriores, em Primavera do Leste, por furto qualificado, tráfico de drogas e receptação.

Assalto

Após troca de tiros com a Polícia Civil em conjunto com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), seis bandidos envolvidos no assalto à agência da cooperativa Sicredi da Vila Operária, em Rondonópolis, morreram e um ficou ferido, passando por cirurgia.

Conforme o delegado Claudinei Souza Lopes, cerca de três horas após o assalto, que ocorreu por volta das 10h, os policiais descobriram a residência dos assaltantes e ao fazerem a abordagem houve troca de tiros.

A polícia reagiu aos bandidos que iniciaram os disparos e os seis assaltantes foram mortos. Eles invadiram a agência nesta manhã, renderam o segurança e roubaram uma quantia em dinheiro, no entanto, o valor extraído ainda não foi revelado.

