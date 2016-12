Bandidos explodem caixa eletrônico do Comando Geral da Polícia Militar

PM Policiais que faziam a guarda, escutaram o barulho e chamaram o 3º Batalhão



Bandidos explodiram um caixa eletrônico dentro do Comando Geral da Polícia Militar, localizado na avenida do CPA, no bairro Novo Paraíso. A tentativa de furto aconteceu na madrugada desta segunda (5) e, de acordo com o major Murilo Franco, houve uma falha na segurança da unidade.

A ação criminosa aconteceu por volta das 3h desta madrugada. Os policiais que faziam a guarda do quartel escutaram um barulho e acionaram o apoio do 3º Batalhão. Uma equipe da Rotam chegou ao local e encontrou o caixa eletrônico todo destruído.

O dinheiro, no entanto, não foi levado pelos assaltantes. Os policiais acreditam que o objetivo dos ladrões era roubar sem que os policiais percebessem a ação criminosa. Contudo, após o barulho da explosão, os bandidos fugiram.

Após o crime, os policiais saíram em buscas, na tentativa de localizar os bandidos, mas, até a publicação desta matéria, nenhum dos criminosos foi localizado.

O major Murilo, coordenador de comunicação da instituição, disse que o fato dessa madrugada será apurado pela PM. “Houve uma falha na segurança orgânica e estamos revendo os nossos procedimentos. A situação será apurada por inquérito policial militar”.

Nada foi levado do local, não há feridos e, até o momento, ninguém foi preso. A assessoria de imprensa da Polícia Militar disse que uma nota será divulgada sobre o assunto.