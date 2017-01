Bandidos explodem caixa eletrônico sem dinheiro em Peixoto de Azevedo

Luiza Miranda Caixa eletrônico do BB estava vazio

Bandidos explodiram um caixa eletrônico de uma agência do Banco do Brasil em Peixoto de Azevedo, na madrugada desta sexta (20), mas o ponto estava sem dinheiro.

Segundo o tenente coronel Gildázio, da Polícia Militar, a ação aconteceu por volta das 3h40. Eles quebraram a porta de vidro da agência e explodiram o caixa eletrônico vazio. No local foram encontradas 6 cápsulas calibre 12mm deflagradas, 4 cápsulas calibre 9mm e uma munição de fuzileiros 762.

A Polícia Federal foi acionada, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil irá investigar o caso.

Outras Explosões

Com as mesmas características, no dia 10 deste mês, bandidos explodiram dois caixas eletrônicos em uma agência da Caixa Econômica Federal localizada em Mirassol D’Oeste. Os suspeitos praticaram o crime durante a madrugada. Eles fugiram com um valor não especificado e até o momento não foram localizados.

Já no dia 4 a Polícia Militar prendeu 6 pessoas, e apreendeu um menor, acusadas de terem participado da explosão de um caixa eletrônico do Banco do Brasil, em Sorriso. A ação aconteceu em 31 de dezembro. Uma mulher de 19 anos também foi presa com seis bananas de emulsão de dinamite, uma caminhonete L200 roubada, roupas, celulares e joias também oriundas de furto.

Em Barra do Bugres, uma ação rápida da PM impediu um arrombamento a um caixa eletrônico em 26 de dezembro. Os policiais que estavam na delegacia ouviram os barulhos de disparo de arma de fogo e foram até o local. Os bandidos conseguiram fugir.