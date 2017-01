Bandidos invadem relojoaria em Sorriso e levam sacola cheia de joias

Rafael Staudt Policiais procuram bandidos que assaltaram relojoaria em Sorriso nesta 2ª

Três bandidos assaltaram uma relojoaria na tarde desta segunda (9), no Centro de Sorriso. Dois homens entraram no estabelecimento, enquanto um terceiro ficou de vigia no lado de fora. Eles renderam os funcionários e levaram uma quantidade de joias, ainda não contabilizada.

Os três estavam armados e ao saírem atiraram para o alto, na intenção de amedrontar o segurança do local. Uma funcionária passou mal e foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade.

As informações iniciais são de que um carro vermelho já esperava por eles em uma rua próxima. Os três entraram no veículo e fugiram. A Polícia Militar foi acionada e, ao realizar buscar, localizaram o carro abandonado próximo a uma mata.

Nesse interim, houve troca de tiros entre policiais e bandidos. Uma equipe da Força Tática de Sinop se encaminhou para contribuir com as buscas. A Polícia Civil irá investigar o caso.