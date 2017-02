Bandidos rendem clientes, dono de lanchonete e tiro atinge adolescente

Ângela Fogaça Veículo usado por criminosos durante ação e que foi abandonado em matagal

Uma adolescente de 15 anos foi baleada na noite dessa quarta (15), durante um assalto em uma lanchonete em Colíder. Três suspeitos invadiram o estabelecimento e renderam clientes e o proprietário. Foram levados alguns celulares e cerca de R$ 200 do caixa.

Um dos criminosos ao tentar roubar o celular, bateu com um revólver na cabeça de um dos clientes, a arma disparou e acertou as costas da vítima, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional. O estado de saúde da menor é estável.

Os suspeitos fugiram em um carro Celta vermelho e uma moto. Ambos os veículos foram abandonados. A moto foi localizada próximo à lanchonete, já o carro foi encontrado no centro da cidade. A Polícia realizou rondas, mas até o momento ninguém foi preso. A hipótese é de que todos se esconderam em uma mata que fica perto do local do assalto. A Polícia Civil investiga se outros dois suspeitos também estão envolvidos com o crime.

Este é o segundo assalto à mão armada na cidade em uma semana. Na última quinta (9), quatro adolescentes fizeram uma família refém por aproximadamente quatro horas dentro da própria residência. Os menores estavam armados e atiraram para o alto a fim de intimidar os 30 policiais que estiveram no local.

A família retornava para casa quando foi surpreendida pelos criminosos. Eles abordaram todos e invadiram a residência. Uma denúncia anônima fez com que a PM fosse até o local. A Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Força Tática também foram acionadas. Após negociação, os bandidos liberaram as vítimas. Ninguém se feriu.