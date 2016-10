Bandidos roubam caminhonete de sargento em VG; PM acha carro

Um sargento da Polícia Militar foi rendido por bandidos armados e teve o seu carro, um Chevrolet Prisma, roubado no bairro Jardim Imperial, em Várzea Grande. O crime aconteceu ontem (29). PMs, com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), saíram em busca do veículo, que foi encontrado abandonado na Passagem da Conceição.

De acordo com a polícia, os bandidos, com armas de fogo, renderam o sargento e levaram o seu veículo no momento em que ele deixava uma casa. Após o comunicado, três viaturas, além do helicóptero Águia saíram em busca dos bandidos.

Os policiais ainda receberam informações de testemunhas de que o carro foi avistado seguindo em alta velocidade sentido ao distrito da Passagem da Conceição. Ao se deslocaram até a região, conseguiram encontrar o veículo abandonado ao lado da Igreja de Nossa Senhora da Conceição.

Os criminosos, que fugiram correndo para dentro de uma mata, ainda não foram localizados. Já o veículo, que não teve nenhum dano, foi devolvido ao sargento, que acompanhou as buscas.