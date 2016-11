Bando rouba quatro caminhões da sede do Consórcio VLT; 1 recuperado

PRF Caminhão recuperado por volta das 2h da madrugada deste domingo pela PRF, município de Poconé

Seis bandidos fortemente armados invadiram a sede administrativa do Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, na avenida da FEB, em Várzea Grande. Os suspeitos levaram quatro caminhões caçamba. O roubo ocorreu ontem (26), à noite.

Conforme o delegado adjunto da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva), Adriano Sanches, um caminhão já foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal, no município de Poconé, rumo a Cáceres. “Os suspeitos estão sendo ouvidos na delegacia de Poconé”, explica ao .

Adriano explica ainda que possivelmente esses caminhões podem ter sido levados para fora do país. “A gente não sabe esse rumo. O pessoal está trabalhando em cima disso para tentar recuperá-los”, ressalta.

Além dos caminhões, segundo o delegado, o cofre do Consórcio foi arrombado e levaram cerca de R$ 1 mil. A assessoria da empresa, por sua vez, não confirma o montante levado.

Caso

Por volta das 20h, seis bandidos fortemente armados chegaram num veículo de pequeno porte e renderam o vigia que estava na guarita, assim como os outros dois que estavam fazendo a segurança do local naquele turno. Após isso, os bandidos foram em direção aos caminhões que carregam entulhos.

Conforme o Boletim de Ocorrência, um Gol de cor preta se aproximou do portão da frente, sendo que os suspeitos trajavam uniformes da empresa Unifort, a mesma que faz segurança para o Consórcio. Dizendo que o encarregado Nunes mandou que fosse feito contato entre os vigias e os suspeitos.

Ao se aproximarem do portão os vigias foram rendidos pelos suspeitos, que logo em seguida adentraram 20 suspeitos todos armados de revólver e pistola e com rádio na frequência da PM. Os bandidos amarram os vigias e pegaram os caminhões da marca Merdeces Benz modelos 24/16 K.

Os vigias afirmam que os suspeitos deixaram o local por volta das 21h30 levando os veículos. Outra parte dos assaltantes ainda ficaram no local até por volta das 1h da madrugada. Após isso, as testemunhas se soltaram e ligaram para 190. Os seguranças não souberam informar as placas dos caminhões, uma vez que não teriam controle sobre dos veículos.

Às 16h25 - Veículo apreendido às 2h da madrugada pela PRF

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo foi apreendido por volta das 2h da madrugada deste domingo, no posto da PRF de Poconé. Dois suspeitos foram detidos. Eles afirmaram aos agentes que pegaram o veículo em Várzea Grande para deixar em Cáceres e que receberiam R$ 6 mil pelo trabalho. Ambos estavam sem documentos pessoais e sem os documentos dos veículos.

O veículo recuperado pela PRF é um caminhão Mercedes Benz 2523 K, de placa AQE 6146. Os suspeitos foram encaminhados para depor na Polícia Civil de Poconé.

Às 16h55 - Suspeitos foram autuados por receptação qualificada

O delegado da Polícia Civil de Poconé, Olímpio da Cunha Fernandes Jr, afirma que já realizou o interrogatório com os suspeitos, que negaram qualquer participação no roubo e reafirmaram o que haviam dito para os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O delegado explica ainda que ambos foram atuados por receptação qualificada.