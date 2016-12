Bebada, mulher é presa após bater em carros durante cortejo fúnebre

O cortejo fúnebre seguia pela avenida quando a mulher, em alta velocidade bateu nos veículos. O delegado titular da Deletran infor que a suspeita foi presa



Uma mulher de 43 anos foi presa por dirigir bêbada e bater em dois carros durante um cortejo funerário, em Cuiabá. O fato foi registrado no último domingo (04), na avenida Fernando Corrêa da Costa. Visivelmente alterada e com comportamento agressivo, ela preciso ser algemada. Um ocupante do carro atingido foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Cuiabá com ferimentos leves.

De acordo com o boletim de ocorrência, Os carros seguiam em cortejo fúnebre pela avenida supracitada quando a mulher, em alta velocidade, atingiu dois dos veículos.

O delegado titular da Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran), Jefferson Dias, informou que a que a mulher foi presa e que deve passar por audiência de custódia nesta segunda (05). Ela ainda tentou fugir do local do acidente, mas foi impedida pelos familiares do corretor, que fecharam o carro dela.

A suspeita apresentava olhos vermelhos, sonolência, odor de álcool e andar cambaleante. Ela se negou a fazer o teste do bafômetro. A motorista foi autuada por dirigir alcoolizada e lesão corporal culposa. A batida foi tão forte, que chegou a acionar o airbag da caminhonete.