Bebê de 2 meses morre asfixiado após dormir com os pais em VG

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) investiga a morte de um bebê de apenas dois meses no pronto-socorro de Cuiabá, na madrugada desta segunda (23). A polícia suspeita que a criança que morava em Várzea Grande, pode ter sido asfixiada na tarde de ontem.

O casal que mora no bairro Cristo Rei acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) relatando ter percebido que a filha L.M.L.M. não estava mais respirando após os três dormirem na mesma cama. A criança foi encaminhada as pressas ao pronto-socorro do município.

O bebê ainda chegou na unidade com vida, mas por conta da gravidade do caso, precisou ser transferido ao pronto-socorro da Capital. Entretanto, a bebe não resistiu e teve a morte confirmada pelos médicos nesta madrugada.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para fazer exames que irão constatar as causas da morte. A DHPP apura o caso.