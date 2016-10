Bebê que sofreu acidente na BR-364 não resiste e falece em hospital

Morreu neste domingo (30) a bebê L. M. G. L., única sobrevivente do acidente que matou toda a família, no último dia 24, na BR-364, no Trevo do Lagarto, em Várzea Grande. A informação foi confirmada pela família da servidora do Detran-MT Elaine Arantes Greselle Lopes - mãe da bebê, que morreu no acidente.

A bebê estava internada na UTI do Hospital Jardim Cuiabá. Ela respirava por aparelhos e estava em coma induzido, devido ao inchaço do crânio. Sofreu traumatismo craniano e seu estado era grave. No acidente morreram Elaine, o marido Marcionílio Lopes Soares Neto e J. P. G. L., irmão gêmeo de L.

Tragédia

O pai, a mãe e o imão de L. morreram após colisão frontal, do Corolla em que estavam com um caminhão. O acidente aconteceu no Km 464 da BR-364.

De acordo com informações do Pronto Socorro de Várzea Grande, uma das crianças estava no colo do pai. Marcionílio e Elaine morreram na hora. Elaine dirigia o carro no momento da batida, segundo a PRF.