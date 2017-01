Bitrem carregada com combustível pega fogo na 163; motorista sai ileso

O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e teve apenas ferimentos leves

Uma carreta bitrem carregada com combustível ficou destruída depois que pegou fogo na BR-163, entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, na noite dessa terça (3). O motorista conseguiu sair do veículo a tempo e teve apenas ferimentos leves.

De acordo com o motorista, ele percebeu bastante fumaça saindo do motor e imediatamente pulou da cabine, que em poucos minutos foi consumida pelo fogo. O veículo de carga que estava transportando combustível explodiu e deixou os dois sentidos bloqueados.

Equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local e conseguiram controlar as chamas em uma hora. O tráfego de veículos foi controlado por policiais rodoviários federais.

A carreta foi rebocada por um caminhão guincho da concessionária Rota do Oeste e as causas do incêndio serão apuradas pela Polícia Civil.