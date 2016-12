Bope possui 107 homens treinados para as missões mais difíceis fotos

Temido, respeitado, desejado, invejado. Muito se fala sobre o curso formador de "caveiras" do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Mas, até hoje, somente os 107 homens que venceram o árduo desafio sabem o que significa ostentar no uniforme preto a insígnia da "faca na caveira".

O trabalho no campo de treinamento mostra o empenho e a ação de quem consegue cumprir a missão. Pela primeira vez, a equipe de reportagem do acompanhou um treinamento do Curso de Táticas Policiais avançadas, onde Mato Grosso se tornou referência na ação rápida em no combate ao crime do “Novo Cangaço”.

A visita da equipe aconteceu na sexta (2). Estavam presentes policiais civis, militares e federais, eles foram testados até seus limites físicos e psicológicos, para atingir o máximo de aproveitamento. “O que faz a notoriedade não é a dificuldade do curso, mas o resultado. Treinamento duro para combate fácil é um dos lemas”, resume o coordenador do curso, Carlos Evanio Augusto.

Entre as técnicas que foram acompanhadas pela reportagem estão de tiro, camuflagem na mata, resistência e o esquadrão de bomba - veja galeria de fotos.

O Bope atua em Mato Grosso desde 1988, com a criação da Companhia de Operações Especiais (COE), constituída com a finalidade de preencher a lacuna no combate ao crime organizado.

Com o desmembramento do batalhão da 2ª Companhia (Rotam), em 2009, o Bope passou a ser constituído somente pelo efetivo remanescente da Companhia de Operações Especiais e, hoje, é formado por 107 policiais, que atuam nas mais diversas funções.

O Bope não foi criado para ser a solução para os problemas da Segurança Pública. Mas, sim, para garantir que o Estado se faça presente onde, e quando, for necessário.

O batalhão atua no combate ao crime organizado, na captura ou neutralização de seus agentes; captura de bandidos, fortemente armados e entrincheirados; resgate de pessoas mantidas reféns; controle em rebeliões de presos.

O Bope também presta apoio ao Departamento do Sistema Penitenciário, nas escoltas de presos de alta periculosidade. A “Tropa de Elite de Mato Grosso” é especializada em operações especiais de longo período, em áreas rurais e terrenos pantanosos.

Missão

Em situações extrema de insegurança, o batalhão deve prover o negociador e planejar a melhor forma de devolver a segurança ao cidadão. Em alguns casos, quando não há mais como negociar, o militar do Bope terá que usar o tiro de comprometimento.

Isso ocorre quando uma pessoa é tomada como refém e já se esgotaram todas as possibilidades de negociação. Nesse caso, é matar o bandido e impedir que o refém morra.

Em situações como essa, entra em ação o "sniper", o atirador de precisão. Cabe a esse policial a missão de abater o bandido, com um único tiro e salvar o refém. Não há possibilidade de haver o mínimo erro, por isso os militares do Bope usam o lema: “Missão dada é missão cumprida”.

Caveiras

Os militares do Bope usam a caveira como símbolo e assim são conhecidos. Ela simboliza o raciocínio, inteligência e a missão para as "Operações Especiais". A faca na caveira simboliza a vitória da vida sobre a morte.

Esses policiais estão prontos para o enfrentamento 24 horas por dia. Eles são colocados em ação nos momentos mais críticos de insegurança pública. Os Caveiras são os policiais mais bem treinados e preparados de todo o Estado. Um seleto grupo de militares que fizeram do Bope a sua filosofia de vida.

Um Caveira tem que seguir onze mandamentos essenciais ao desempenho de sua função: agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente, espírito de corpo, honestidade, iniciativa, lealdade, liderança, perseverança e versatilidade.

Ingresso no Bope

Para ingressar no Bope, o policial militar deve se inscrever no Curso de Operações Especiais (Coesp) ou no Curso de Ações Táticas (CAT). Os dois cursos são oferecido pelo Estado para soldados, cabos e sargentos. Os que não conseguem concluir todas as etapas de cada curso são desligados.

O CAT tem duração de aproximadamente 50 dias, e os operadores são preparados com técnicas de tiro especial, negociações, operações em selva e patrulha.

Já no Coesp, os militares ficam até cinco meses estudando e treinando táticas de enfrentamento. O curso prepara os militares para operar, planejar e treinar outros policiais. Eles fazem curso de mergulho em queda livre, salto de paraquedas e trabalho em montanha.

"Tem que ter uma carreira

com postura irrefutável, não

admitimos nenhum tipo de

desvio de conduta" - Coronel Nildo

Os aprovados no curso do Coesp também passam por aprendizagem de artes marciais, como jiu jitsu, muay thai e kombate. Além do treino específico para a atividade policial.

O comandante do Bope, tenente coronel José Nildo Silva de Oliveira, disse ao que não é fácil treinar um profissional para ingressar na Tropa de Elite.

“O militar que quer ser um caveira tem que ter uma carreira com postura irrefutável, não admitimos nenhum tipo de desvio de conduta. Esse policial vai passar por exames de saúde, psicológico, testes físicos. Somente depois que passar nesses filtros, ele será chamado para fazer o curso. Se passar, ele tem o compromisso de ficar pelo menos dois anos na tropa ”, explicou o tenente coronel.

Novo Cangaço

O Bope é essencial nos casos que envolvem assaltos com reféns. Em 2011, a Tropa de Elite saiu à caça de quadrilhas que atuam na modalidade Novo Cangaço.

Os Caveiras usam táticas de buscas na selva, uma especialidade o Bope de Mato Grosso. O coordenador do curso , Carlos Evanio Augusto, revelou que é preciso muito preparo para enfrentar situações desse tipo.

“As constantes ações do Bope diminuíram o poderio de quadrilhas Novo Cangaço. A missão nunca é fácil, mas somos preparados para suprir as dificuldades. Não sabemos o que vamos encontrar, mas estamos preparados para o que vier”, disse.

Estrutura

Atualmente, o Bope possui uma Companhia de Intervenção Tática, constituída pelos Caveiras. Eles são responsáveis por realizar as operações policiais de alta complexidade.

O Batalhão possui ainda uma Companhia de Gerenciamento de Crises e Contra Terror, constituída de policiais militares especialistas da área de negociação, explosivos e tiro policial de precisão. Os caveiras também são responsáveis pela Companhia de Intervenção Tática, que é usada para resolução de situações consideradas de altíssima complexidade.

O Bope possui também a companhia de comando e serviço, que é constituída de policiais militares responsáveis por atuar na segurança das instalações, controle e manutenção dos armamentos e equipamentos.

Existe também um Núcleo de Inteligência formado por policiais militares que fazem o levantamento de informações para planejar as operações. A seção administrativa é constituída de policiais militares responsáveis pelas atividades de controle dos recursos humanos, planejamento e estatística.