Briga após show de Gustavo Lima em Tangará da Serra deixa três feridos

Rádio Pioneira Foi necessário acionar três ambulâncias do Samu para atender às vítimas

Três pessoas foram esfaqueadas durante uma briga após o show do cantor Gusttavo Lima, na madrugada deste sábado (19), no Parque de Exposições de Tangará da Serra (239 km a de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar, a briga ocorreu por volta de 4h30 da madrugada, em frente ao portão principal do Parque de Exposições da cidade. Crayson Jesus de Oliveira da Silva e Daniel Ferreira Soares discutiram para ver quem pegaria o táxi para voltar para casa após o show.

O atrito se agravou quando Crayson, que portava um canivete, desferiu golpes de faca contra a cabeça de Daniel. Na tentativa de separar a briga, Maria de Fátima dos Santos também acabou ferida em um braço. Depois de agredir Daniel, Crayson acabou machucando a si próprio no abdômen, ficando em estado grave.

A PM informou que a guarnição estava se preparando para deixar o local quando foi acionada para atender à ocorrência. "No local, encontramos um deles caído e o outro sentado no chão. Segundo informações, os dois entraram em atrito por causa de um táxi. Um ia pegar o táxi e outro entrou na frente. Os dois entraram em vias de fato e acabaram se esfaqueando com canivete”, relatou o soldado Borges.

Foi necessário acionar três ambulâncias do Samu para atender às vítimas. Crayson foi levado às pressas para um hospital particular, onde foi submetido à cirurgia de emergência para estancar o sangue que saía de sua barriga. Segundo a Polícia Militar, o trabalho dos socorristas foi prejudicado por causa do tumulto formado por curiosos.