Briga entre namoradas termina na delegacia; vizinhos acionam a PM

Duas mulheres foram detidas pela Polícia Militar após brigarem com garfos e facas em Cuiabá, nesta quarta (11). As L.M.L, 44, e M.N.P., de 27 anos vivem um relacionamento homoafetivo e moram juntas no bairro Serra Dourada, região do CPA.

No boletim de ocorrência consta que, a L.M., se irritou com a companheira de 27 anos, que estava fazendo o uso de drogas e a atacou com um garfo, que chegou a perfurar a moça.

Muito irritada, a vítima M.N.P.V., 27, reagiu pegando uma faca e as mulheres entraram em luta corporal. As duas sofreram cortes nos braços. Foi necessário que os vizinhos que ouviram os gritos, acionassem a Polícia Militar.

Uma equipe policial esteve no endereço e encaminharam as duas mulheres até a Central de Flagrantes.

A jovem de 27 anos contou ao delegado plantonista que a briga iniciou por que a convivente liga para sua família fazendo acusações. As duas foram autuadas pelo crime de lesão corporal e liberadas após prestarem depoimento.