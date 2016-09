Cabeleireiro leva tiro na cabeça por se recusar a passar senha do cartão

O cabeleireiro Antônio Cesar da Costa, 31 anos, foi vítima de sequestro relâmpago e tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte) na noite de ontem (11). Ele estava chegando em seu apartamento, no bairro Goiabeiras, quando foi abordado por dois homens que o obrigaram a ficar no porta-malas do carro.

Pediram então a senha do cartão dele e, após negativa, bandidos resolveram levar o seu carro Honda Civic e, antes da fuga, atiraram na cabeça do homem. O veículo foi localizado nas proximidades do bairro Pedra 90.

Conforme informações passadas pela Polícia Militar, o cabeleireiro chegava ao prédio onde mora na Avenida São Sebastião por volta das 22h, quando foi rendido pelos bandidos com armas de fogo. Ameaçada, a vítima foi obrigada a entrar no porta-malas do veículo.

A dupla andou com o carro por pelo menos duas horas e, depois, pediram a senha do cartão de crédito da vítima para que pudessem abastecer o veículo. Porém, o rapaz se recusou e acabou sendo levado até a região do Cinturão Verde, no bairro Pedra 90.

No local, que só tinha mata e estava bastante escuro, os bandidos muito irritados e sendo bastante violentos retiraram o cabeleireiro do veículo, o colocaram de joelho, virado de costas, e efetuaram os três disparos, que atingiram uma perna, um braço e a cabeça, de raspão.

Os criminosos fugiram com o carro, pensando que a vítima havia morrido. Porém, o cabeleireiro sobreviveu e conseguiu caminhar por alguns quilômetros até conseguir ajuda de populares.

A PM esteve no local e encaminhou o rapaz até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Pascoal Ramos, onde ele permanece internado.

Buscas também foram realizadas pela região, mas nenhum suspeito e nem o carro foi localizado. Os policiais registraram um boletim de ocorrência na central de flagrantes e o caso será transferido para Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos.