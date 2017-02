Caminhão de carne tomba na BR-364 e aguarda PRF autorizar remoção

Um caminhão carregado com carne seguia sentido Sul da BR-364, quando tombou no km 277 no canteiro central, na noite de sexta (17), por volta das 20h50. Contudo, a Rota do Oeste só vai realizar o destombamento do veículo após a empresa responsável pela carga efetuar o transbordo.

Ainda de acordo com a concessionária, a Polícia Rodoviária Federal segue a caminho para avaliar a remoção do caminhão. Uma equipe da Rota do Oeste com um guinho pesado e viaturas de apoio serão enviadas ao local. A remoção será realizada após autorização da PRF. (Com Assessoria)