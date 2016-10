Caminhoneiro é preso na BR-364 com R$ 90 mil escondidos no veículo

Um caminhoneiro de 30 anos foi preso no domingo (23) com R$ 90 mil escondidos em um compartimento do caminhão que dirigia. O flagrante foi feito na BR-364, na altura de São Pedro da Cipa (148 km ao Sul de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista A.S. foi parado em fiscalização de rotina. Em checagens em seu caminhão, foram encontrados indícios de adulteração. Questionado o suspeito contou uma história contraditória, o que levantou suspeita.

Durante uma revista, em um compartimento do caminhão, foram encontradas diversas notas de reais, que somavam R$ 90 mil.

Questionado sobre o valor, o suspeito informou que o dinheiro seria proveniente da venda de 500 caixas de cigarro em Porto Velho (RO).

O condutor, o veículo e o dinheiro foram levados para a Polícia Federal. Ele foi atuado por adulteração de veículo e entrada ou saída do país com moeda nacional sem declaração.