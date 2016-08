Candidato à reeleição, prefeito tem residência arrombada por ladrões

Reprodução Candidato à reeleição, Reynaldo Diniz encontrou a casa revirada após chegar de ato político

Ladrões invadiram a casa do prefeito de Ribeirão Cascalheira (a 870 km de Cuiabá), Reynaldo Fonseca Diniz, candidato à reeleição pelo PR, na madrugada desta quarta (31). Os suspeitos aproveitaram a ausência do republicano e familiares, que participavam de um ato público no setor Ribeirão Bonito, para dar uma ‘vasculhada’ no interior da residência.

Segundo a Polícia Militar, as luzes estavam acesas, a fechadura de uma das portas arrombada e os cômodos revirados, com roupas, calçados, papéis e quadros retirados das paredes encontrados espalhados, sem, contudo, nada ter sido levado. Objetos de valores, como joias e celulares, não foram levados pelos ladrões.

Como o prefeito é candidato à reeleição, a Polícia Civil acredita que os suspeitos estivessem à procura de algo que pudesse prejudicar a candidatura, já que estranhou o fato de objetos de valor não terem sido levados. Peritos da Politec estiveram no local para recolher materialidade que possa colaborar na identificação dos invasores.

O prefeito não suspeita de quem possa ter invadido a casa. Bastante preocupado com a situação, Reynaldo espera que a polícia avance nas investigações e consiga identificar os suspeitos, pois teme pela segurança sua e da família. Ele alega que nunca havia acontecido algo dessa natureza.

O republicano concorre ao segundo mandato depois de assumir a prefeitura em março de 2013, logo após um acidente que vitimou Patrícia Vilela (PMDB), ocorrido na GO-060, no interior de Goiás. Reynaldo terá como adversário na sucessão municipal o servidor público estadual Wiser Barbosa Moura (PMDB). (Com informações do Interessante News)