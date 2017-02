Carregamento de cocaína de MT é apreendido em Goiás; casal é preso

A Delegacia da Polícia Federal de Barra do Garças autuou em flagrante o casal Luiz Márcio de Souza, 35, e Nair Gomes Barbosa, 32, preso na madrugada deste sábado (4), na cidade de Piranhas (GO), a 87 km da divisa de Mato Grosso e Goiás, com 520 quilos de cocaína. A droga foi apreendida pelo Comando de Divisas de GO e encaminhada à PF de Mato Grosso.

O casal tinha saído de Cuiabá com destino a Piracicaba, no interior de São Paulo, com uma carga de sucatas transportada por um caminhão Ford Cargo, com placas de Várzea Grande (MT) mas, durante revista, a Polícia Militar de Goiás descobriu um fundo falso onde foram localizados os 550 quilos de cocaína. Os PMs tinham recebido uma denúncia do carregamento, que já havia cruzado a divisa dos estados, em Barra do Garças.

Logo após a apreensão da droga, a PM goiana acionou a Polícia Federal e também o Corpo de Bombeiros de MT para "abrir" o fundo falso para a retirada da droga. O casal, o caminhão e a droga foram transferidos para a delegacia da PF em Barra do Garças. O flagrante foi lavrado pelo delegado Marcelo Augusto.

De acordo com a PF, o casal receberia R$ 2 mil para transportar a droga até o interior de São Paulo. O carregamento teria sido adquirido por um "consórcio" de traficantes de São Paulo e estava avaliado em R$ 13 milhões, segundo a PM de Goiás.