Carro de estudante sequestrado é encontrado; 5 estariam envolvidos

Polícia Civil Mãos de Vitor Fernando Povala, 19, ficaram inchadas por terem sido amarradas

O carro do estudante Vitor Fernando Povala, 19 anos, foi encontrado no bairro Alto da Glória, em Sinop. O jovem é de Sorriso e foi sequestrado no domingo (09), quando saiu de casa para ir ao banco. A Polícia Civil acredita que cinco pessoas estejam envolvidas no crime.

Vitor estava sozinho no carro, quando dois homens em uma moto renderam o rapaz que foi colocado dentro do porta-malas. Após a abordagem, os bandidos seguiram para uma agência bancária, onde sacaram R$ 800 e depois R$ 100 da conta da vítima.

Na segunda (10), a polícia identificou dois participantes do assalto e, outros dois envolvidos também foram presos. Os quatro teriam se negado a indicar o local onde estava o carro e o estudante.

Na madrugada dessa terça (11), Vitor conseguiu escapar e foi localizado pela Polícia Militar, em Sorriso. A vítima contou à polícia que ouviu os criminosos dizendo que iriam comercializar o veículo em Alta Floresta.

O jovem esteve com a Polícia Civil no local onde ficou amarrado, no mesmo dia, e contou detalhes de como ocorreu o crime. As investigações são conduzidas pelo delegado Bruno Abreu e a polícia tenta identificar outros evolvidos no sequestro.

Estudante é sequestrado por quatro homens em Sorriso e consegue fugir