Casal de 16 anos é apreendido após roubo de Citroen no bairro Consil

PM Veículo Citroen C3 roubado no bairro Consil por menores e recuperado pela PM

Um homem de 37 anos teve o veículo Citroen C3 Aircross roubado, no início da manhã desta terça (3), por dois menores de 16 anos, sendo um casal, no bairro Consil, em Cuiabá, próximo à escola ECA. Segundo o boletim de ocorrência, os menores portavam um revólver da marca Taurus, com a numeração raspada.

A vítima informou aos policiais militares que os menores ao roubarem o carro, fugiram no sentido do bairro Alvorada. Na ocasião foi realizada uma busca no local, na qual os suspeitos foram encontrados em um terreno baldio próximo ao supermercado Comper, da avenida CPA.

Os menores foram abordados e foi feita busca pessoal, no entanto, nada de ilícito foi encontrado. Mesmo assim, os policiais colheram depoimento de ambos, que entraram em contradição. Após um tempo de conversa, o menor acabou confessando o crime e, inclusive, disse onde o veículo e a arma usada na abordagem estavam.

Segundo ele, o carro se encontrava no estacionamento do supermercado e a arma foi jogada em um matagal próximo ao estabelecimento. Diante disso, os policiais entraram em contato com a vítima, que foi até o local e reconheceu os autores do roubo.

Os suspeitos foram encaminhados para a Central de Flagrantes para providências, sem lesões corporais e com uso de algemas devido ao risco de fuga e perigo à integridade física própria ou alheia.